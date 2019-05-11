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غرينبلات: القيادة الفلسطينية تسعى لوأد خطة السلام قبل ولادتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال موفد الرئيس الأمريكي لعملية السلام إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن القيادة الفلسطينية تسعى الى وأد خطة السلام المعروفة بصفقة القرن حتى قبل الكشف عنها. وحث غرينبلات حكومة رام الله على الانتظار حتى ترى تفاصيل خطة السلام. وفي سياق مقابلة مع وكالة رويتر نوه المسؤول الأمريكي بان الخطة قد تقدم للفلسطينيين شيئا يثير حماسهم ويغير موقفهم الحالي، عليهم أن يتحلوا بالصبر وينتظروا حتى إعلان الخطة. 

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، رفض غرينبلات، أحد مهندسي الخطة التي يصفها ترامب بأنها "صفقة القرن"، استنكار مسؤولين فلسطينيين لمقترحات السلام المنتظرة التي يرون أنها ستكون منحازة بشدة لإسرائيل، وأنها ستوجه ضربة لهدف إقامة دولة فلسطينية.  وأضاف غرينبلات الذي تبادل الانتقادات علنًا مع مسؤولين فلسطينيين كبار أن "أي طرف يقول إن الخطة ولدت ميتة، ولا يمنحها الكثير من الاهتمام والعمل الشاق فستكون فرصة كبيرة ضائعة".
غرينبلات: القيادة الفلسطينية تسعى لوأد خطة السلام قبل ولادتها




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