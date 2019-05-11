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حريق كبير قرب مكب النفايات في كفركنا



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شب ظهر اليوم السبت حريق كبير في منطقة مفتوحة ببلدة كفركنا قرب مكب النفايات , طواقم الاطفاء والانقاذ التابعة لسلطة المطافىء باشرت باخماد الحريق لمنع وصوله الى المصنع القريب .


وافاد الناطق الرسمي باسم سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر أن طواقم من محطة الناصرة عملت على اخماد الحريق ولم يبلغ عن اصابات .
حريق كبير قرب مكب النفايات في كفركنا




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