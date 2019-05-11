كافاني, يستقوي, بجماهير, سان, جيرمان,

قال إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، إنه وفريقه مروا بلحظات عصيبة للغاية على مدار الموسم الجاري، رغم التتويج بلقب الدوري الفرنسي.

وأضاف كافاني عبر موقع ناديه الرسمي: "عشنا موسما صعبا هذا العام، ففي السنوات الماضية اعتاد الفريق على الانتصارات وهو أمر ضروري للغاية في مرحلة تطور أي ناد، أما في الموسم الجاري فقد حسمنا لقب الدوري قبل نهايته بـ6 جولات، فهي خطوة مهمة، ولكننا فقدنا ألقابا أخرى".وتابع: "نحن نحاول الفوز بأكبر عدد من البطولات في كل موسم مع التحلي بالتواضع، إلا أن المراحل الأخيرة من الموسم الجاري أثبتت افتقادنا لعدة عوامل، نعلمها تماما، لكن يجب أن نستمر بعقلية قوية وإيجابية والعمل بجدية وتواضع للمرور من هذه الفترة الحرجة والعودة أقوى".وأضاف: "أعتقد أن الجماهير سعيدة بأدائي وعملي منذ قدومي إلى باريس، فالحب يزيد بيننا مع مرور الوقت، فهي أشبه بعلاقة صداقة متينة تقوى كلما تقدم الزمن سواء في اللحظات السعيدة أو الصعبة".وأكمل: "أرى أنني قمت برحلة رائعة مع الجماهير الباريسية، فهي تمنحني السعادة والحافز دائما، عندما انتقلت إلى بي إس جي كان الفريق يضم عددا من النجوم الكبار مثل زلاتان إبراهيموفيتش وتياجو سيلفا وغيرهما، ربما لهذا السبب تعاملوا معي بكل هدوء".وواصل المهاجم الأوروجوياني: "هتاف الجماهير والغناء باسمي في المدرجات أمر يسعدني، ويؤكد أنها لا تفعل ذلك بسبب الأهداف التي أسجلها فقط، فالجماهير تمثل أهمية كبيرة لي لذا أبذل أقصى جهد في الملعب لأجلها ولأجل قميص النادي، فهي الطريقة التي أعبر بها عن حبي لعشاق الفريق".وأشار الهداف التاريخي لبي إس جي: "مررت بلحظات عصيبة هذا الموسم، لأنني اعتدت على اللعب باستمرار وكرة القدم والمنافسة تجريان في دمي، لذا كان من الصعب مشاهدة مباريات الفريق على شاشة التلفزيون".وأردف: "زادت المعاناة بعدم قدرتي على اللعب، كنت أرغب بالتواجد لتعزيز صفوف سان جيرمان، أكثر من اهتمامي بعدد الأهداف التي أسجلها على مدار الموسم، سعادتي الأكبر تبقى بتواجدي في الملعب".وعن مواجهة أنجيه مساء اليوم في الجولة 36 من الدوري الفرنسي، أتم إدينسون كافاني تصريحاته: "كل المباريات صعبة، لأن كل المنافسين يريدون إلحاق الخسارة بنا، لذا علينا اللعب بجدية على مدار 90 دقيقة، رغم أننا في نهاية الموسم، ولا نسعى وراء هدف معين ولكن نتطلع في الوقت نفسه لتحقيق الفوز".