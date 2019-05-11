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مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ يلتقي ماكرون لمواجهة خطاب الكراهية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشاد مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك، بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الجمعة، بجهود فرنسا لفرض ضوابط تنظيمية على محتوى خطاب الكراهية على الإنترنت معتبرا إياها نموذجا يحتذى للاتحاد الأوروبي.

جاءت تعليقات زوكربرغ بعد تعرض فيسبوك، الشركة الأميركية العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، لانتقادات حادة من جانب السياسيين والجمهور لإخفاقها في الإسراع بمحو صور الهجوم الذي وقع في مارس على مسجدين في كرايست شيرش في نيوزيلندا من على شبكتها.
وقُتل 50 شخصا في حادث إطلاق النار وظلت صور الهجوم متاحة للتداول على الإنترنت لعدة أيام.
ويتزامن لقاء زوكربرغ وماكرون مع الكشف عن تقرير أمر به الرئيس الفرنسي ويوصي بمزيد من الإشراف على فيسبوك وإيجاد جهة مستقلة لمراقبة جهود شركات التكنولوجيا العملاقة لمواجهة خطاب الكراهية.
وقال زوكربرغ للصحفيين بمكتب فيسبوك في باريس بعد لقاء ماكرون بقصر الإليزيه "إذا حذت مزيد من الدول حذو ما تفعله حكومتكم هنا فسيكون لذلك في رأيي نتيجة أكثر إيجابية للعالم من بعض البدائل".
وأضاف قائلا في مقابلة مع قناة فرانس 2 التلفزيونية "نحتاج إلى قواعد للإنترنت تحدد مسؤوليات الشركات ومسؤوليات الحكومات... ذلك هو السبب في أننا نريد العمل مع فريق الرئيس ماكرون".
ويريد الرئيس الفرنسي أن تقوم باريس بدور قيادي في تنظيم العالم الرقمي وتحقيق التوازن بين ما يعتبره موقفا متراخيا إلى حدما من جانب الولايات المتحدة وقبضة حديدية على الإنترنت من جانب الصين.
مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ يلتقي ماكرون لمواجهة خطاب الكراهية




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