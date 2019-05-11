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7 فوائد صحية مذهلة للتين المجفف الرمضاني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتبر التين أحد الفواكه المجففة الرئيسية التي تدخل في إعداد طبق الخشاف الرمضاني الشهير، الذي يضم العديد من الفواكه المجففة، والذي لا تخلو مائدة رمضانية في عالمنا العربي منه.

ورغم أن التين المجفف متوفر طوال العام، ويمكننا الاستمتاع بمذاقه الرائع وفوائده الصحية لجسم الإنسان، إلا أن كثيراً منا لا يتذكره إلا في رمضان.

الخشاف الرمضاني الشهير.. ضيف الموائد في رمضانوإليكم فيما يلي 7 فوائد صحية للتين المجفف ستجعلكم تستمتعون بتناول الخشاف دون الشعور بأي ذنب، وذلك لما يحتويه من عناصر هامة كالبروتينات، وفيتامين "K"، ومضادات الأكسدة، والكالسيوم، والحديد والبوتاسيوم والألياف، فضلاً عن عدم احتوائه على أية دهون، حسب ما جاء في موقع "أورغانيك" المعني بالصحة:
1- العناية بالبشرةبفضل احتوائه على كمية جيدة من فيتامين "C" والكالسيوم، يمنح التين المجفف بشرتك النعومة والنضارة، حيث تعمل هذه المكونات النشطة كمضادات للأكسدة، تحارب الجذور الحرة وتمنعها من التسبب في الإجهاد التأكسدي للبشرة، والذي يؤدي إلى التجاعيد، والبقع المرتبطة بالتقدم في العمر، كما أنها تحسن من مرونة البشرة والمحافظة على شبابها.
2- المحافظة على كثافة العظامالمجموعة المتنوعة من المعادن الموجودة في التين المجفف تحافظ على كثافة العظام، خاصة مع التقدم في العمر، حيث يسحب الجسم، في هذه الفترة، المعادن من العظام مما يؤدي إلى ضعف المفاصل وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.
3- خفض ضغط الدمنظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم، فإن التين المجفف يعد الخيار الأمثل لخفض ضغط الدم، فالبوتاسيوم موسع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يمكن أن يقلل الضغط على الأوعية الدموية والشرايين، وبالتالي يحمي القلب والشرايين التاجية. لذلك ينصح مرضى ضغط الدم المرتفع بتناول التين المجفف على الإفطار في رمضان لتنظيمه والحد من ارتفاعه.
4- تعزيز المناعةيعتبر فيتامين "C" مفتاح الصحة لأي جهاز مناعي، حيث يمكن أن يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويقوي المناعة ضد أنواع العدوى المختلفة ومسببات الأمراض الغريبة، كما يمكن لمضادات الأكسدة الأخرى المتوفرة بالتين المجفف حماية جهاز المناعة من الإجهاد.
5- فقدان الوزنيساعد محتوى الألياف الكبير والمتوفر في التين المجفف على زيادة الشعور بالامتلاء، وبالتالي منع الإفراط في تناول الطعام أو تناول وجبة خفيفة غير ضرورية، لكن مع ملاحظة تناولها باعتدال منعاً للإفراط في تناول السعرات الحرارية والسكر.
6- ضبط السكر بالدمفي حين أن محتوى الألياف لهذه الفاكهة قادر على تنظيم إطلاق الجلوكوز والأنسولين في الجسم، إلا أنه يجب مراعاة التركيز العالي للسكريات الطبيعية به، خاصة إذا كنت مصابا بالسكري.
7- التخلص من الكوليسترول الضارثبت أن الألياف الغذائية تقضي على الكوليسترول الضار بالجسم، وبالتالي تحمي من أمراض القلب وانسداد الشرايين.
7 فوائد صحية مذهلة للتين المجفف الرمضاني




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