اصابة, خطيرة, في, حادث, طرق, مروع, في, بئر, السبع,

وقع صباح اليوم السبت حادث طرق مروع بين سيارة اسعاف وعابر سبيل وسيارة خصوصية في مدينة بئر السبع , مما ادى الى اصابة خطيرة و3 اصابات متفاوتة .

يشار الى أن المصابين في سيارة الاسعاف هم الطاقم الطبي ومريض كانوا يقلونه للمستشفى وحالته خطيرة .ألشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول حادث طرق بين سيارة إسعاف بداخلها فريق طبي ومريض، مع سيارة خاصة في جادة طوبياهو في مدينة بئر السبع.وفق مصادر طبية تم تقديم العلاج الطبي لكافة مسافري السيارات. افراد من الشرطة في المكان، وتم إغلاق الشارع أمام حركة المرور.محققون مختصو حوادث طرق شرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.