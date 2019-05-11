تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة خطيرة في حادث طرق مروع في بئر السبع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وقع صباح اليوم السبت حادث طرق مروع بين سيارة اسعاف وعابر سبيل وسيارة خصوصية في مدينة بئر السبع , مما ادى الى اصابة خطيرة و3 اصابات متفاوتة .


يشار الى أن المصابين في سيارة الاسعاف هم الطاقم الطبي ومريض كانوا يقلونه للمستشفى وحالته خطيرة .

ألشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول حادث طرق بين سيارة إسعاف بداخلها فريق طبي ومريض، مع سيارة خاصة في جادة طوبياهو في مدينة بئر السبع.  
وفق مصادر طبية  تم تقديم العلاج الطبي لكافة مسافري السيارات.  افراد من الشرطة في المكان، وتم إغلاق الشارع أمام حركة المرور.
 محققون مختصو حوادث طرق شرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.




كلمات متعلقة

اصابة, خطيرة, في, حادث, طرق, مروع, في, بئر, السبع,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشرطة كفركنا اعتقال شاب حيفا طلاق مسلسلات تركية زوج شمال البلاد تتابع مدبلجة المحامي مراد مفرعسائق الشاحنة الدامي الفريديس مصرع يافا عائلة حيفا مفرق المحكمة تصريح مدعي شتم عبارات نابية فتاتين شوارع احد مدينة الناصرة التسبب باضرار اعتقال معاصر الزيتون اقبال واسع وادي عارة مزراع زيت ضبط 14 الف بيضة استهلاك ادمي مهربة مدينة طمرة اعتقال مشتبه صاحب شرطة احتراق دكان بقالة جسر الرزقاء اضرار جسيمة دون اصابات تذكر اطفاء شرطة اخماد القاء ملقي الحجارة السجن 3 سنوات الكنيست تصادق على مشروع قانونتأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل تظاهرة رؤساء مجالس عربية درزية تقليص مزايا ضريبية كفر ياسيف مفرق دهس سخنين اصابة سيارة خصوصية مستشفى الشرطة تحقق سائقمتيرنا بضاعة فاسدة لم تسوق وزارة الصحة سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث اطلاق مصرع نار حيفا تعرض حادث اصابة خطيرة الشرطة اسعاف البحث عن المشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com