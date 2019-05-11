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اضاءة فانوس رمضان للمرة الاولى في كفرياسيف باجواء احتفالية



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شارك المئات من اهالي كفرياسيف مساء الجمعة بالاحتفال باضاءة فانوس رمضان للمرة الاولى في البلدة , وذلك بحفل مهيب ومميز.


تخلل الاحتفال فعالية فنية متنوعة وكلمات لرجال دين باحواء اخوية بمشاركة جميع الطوائف .




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