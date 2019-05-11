جوارديولا:, ليفربول, وتوتنهام, لا, يُصدقان,

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن نهائي دوري أبطال أوروبا المنتظر، بين ليفربول وتوتنهام.

وقال بيب عن الريدز والسبيرز، خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة فريقه أمام مضيفه برايتون، المقررة الأحد المقبل في ختام البريميرليج: "لقد قدما نصف نهائي لا يصدق.. بالنسبة للكرة الإنجليزية، هذا أمر لا يصدق.. تهنئة كبيرة لهما".وتابع: "أتوقع أن نرى نهائيًا عظيمًا، كلاهما سيقاتل من أجل تحقيق اللقب الكبير".وودع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا، من الدور ربع النهائي أمام توتنهام، قبل أن يتفوق الأخير على أياكس أمستردام في نصف النهائي، ويصعد لمواجهة ليفربول، الذي أطاح ببرشلونة في مباراة تاريخية على ملعب أنفيلد.ويستعد السيتي لمواجهة برايتون، حيث يحتاج إلى الفوز لضمان تحقيق لقب البريميرليج، للموسم الثاني على التوالي، حيث يلاحقه الوصيف ليفربول بفارق نقطة واحدة.