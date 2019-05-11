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حالة الطقس:اجواء ربيعية لطيفة في معظم مناطق البلاد



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يكون الجو اليوم السبا صافياً بوجه عام ولطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


هذه الليلة يكون الجو حارأ نسبياً الى حار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى  معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
حالة الطقس:اجواء ربيعية لطيفة في معظم مناطق البلاد




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