حالة, الطقس:اجواء, ربيعية, لطيفة, في, معظم, مناطق, البلاد,

يكون الجو اليوم السبا صافياً بوجه عام ولطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حارأ نسبياً الى حار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.