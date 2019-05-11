اطلاق, نار, على, شيخ, خلال, دخوله, الى, مسجد, في, النقب,

جاء في بيان صادر عن شرطة النقب ان مواطن من بلدة الدريجات بالنقب اصيب بعيارات نارية مساء الجمعة ووصل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .وافادت مصادر في النقب أن الحديث يدور عن الشيخ موسى ابو عياده البالغ من العمر 54 عاماً من الدريجات , حيث اصيب من قبل مجهولين خلال دخوله الى المسجد قبل صلاة العشاء .