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اطلاق نار على شيخ خلال دخوله الى مسجد في النقب



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جاء في بيان صادر عن شرطة النقب ان مواطن من بلدة الدريجات بالنقب اصيب بعيارات نارية مساء الجمعة ووصل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

وافادت مصادر في النقب أن الحديث يدور عن الشيخ موسى ابو عياده البالغ من العمر 54 عاماً من الدريجات , حيث اصيب من قبل مجهولين خلال دخوله الى المسجد قبل صلاة العشاء .




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