الناصرة:وقفة, احتجاجية, واضاءة, شموع, لذكرى, المرحوم, توفيق, زهر,

شاركت جماهير غفيرة مساء الجمعة بوقفة احتجاجية واضاءة شموع لذكرى المرحوم توفيق زهر من الناصرة والذي قتل قبل ايام عن طريق الخطأ .

تمت اضاءة الشموع وعزف العود في المكان ذاته الذي شهد جريمة القتل ، كما وتم اغلاق الطريق ، فيما رفع اخرون صورا للمرحوم وذلك تعبيرا عن حزنهم لفقدان الفنان توفيق زهر.