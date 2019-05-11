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الناصرة:وقفة احتجاجية واضاءة شموع لذكرى المرحوم توفيق زهر



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شاركت جماهير غفيرة مساء الجمعة بوقفة احتجاجية واضاءة شموع لذكرى المرحوم توفيق زهر من الناصرة والذي قتل قبل ايام عن طريق الخطأ .


تمت اضاءة الشموع وعزف العود في المكان ذاته الذي شهد جريمة القتل ، كما وتم اغلاق الطريق ، فيما رفع اخرون صورا للمرحوم وذلك تعبيرا عن حزنهم لفقدان الفنان توفيق زهر.




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