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اصابة شابين من الرينة بانفجار سيارة في نتسيرت عيليت



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اصيب مساء اليوم شابين من الرينة بجراح خطيرة جراء انفجار سيارة في الشارع الموصل بسن الرينة وننسيرت عيليت.


ومن التحقيقات الاولية تبين ان الحديث عن حادث طرق، الطواقم الطبية نقلت الشابين للمستشفى بجراح متوسطة وخطيرة .

اصابة شابين من الرينة بانفجار سيارة في نتسيرت عيليت




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