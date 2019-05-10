تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أردوغان: اعترضنا على نتائج انتخابات اسطنبول دفاعا عن الإرادة الوطنية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اعتراض حزبه على نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول، يهدف "للدفاع عن الإرادة الوطنية والأصوات التي دعمت حزب العدالة والتنمية".



وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم حفل توزيع جوائز "الأفضل في أنقرة"، الذي نظمته الغرفة التجارية في أنقرة، أمس الخميس: "لقد تم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أستراليا بعد عامين من إجرائها. كما فاز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة بعد اعتراضه على نتائج الانتخابات التي خسرها في البداية بفارق 3 ملايين صوت".


وأضاف: "اعتراضنا على نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول هو للدفاع عن الإرادة الوطنية والأصوات التي دعمت حزب العدالة والتنمية".


كما دعا أردوغان رجال الأعمال إلى الاستفادة من البرامج التحفيزية التي تقدمها الحكومة، مضيفا: "إننا نبدد الغيوم التي تسعى للتعتيم على بلدنا الواحدة تلو الأخرى. الآن هو وقت تركيز رجال الأعمال والتجار وأصحاب الحرف على عملهم ومشاغلهم وأجندتهم".


وتابع: "لقد دخلنا في مرحلة تدور فيها عجلة الصناعة بشكل أسرع وتتوسع فيها دائرة التجارة ويزيد فيها الإنتاج وبركة الربح. إن الذين رأوا أنهم لن ينجحوا في إيقاف تركيا، بدأوا باستهداف آمالنا وطموحاتنا وإيماننا بتحقيق أهدافنا.


وأوضح: "وهذا هو السبب الأكبر في العمليات الموجهة ضد التضخم وأسعار العملة الصعبة لدينا. إنهم يستغلون كل فرصة من أجل التلاعب بأسعار العملة الصعبة واستهداف استقرارنا والعمل على ضرب اقتصادنا والإضرار بشعبنا".


وأكد عزم بلاده على إفساد كل هذه الألاعيب. وأضاف أن "الإمكانيات التي تملكها تركيا كفيلة بتجاوز جميع هذه العقبات، وفي حال وثقنا ببعضنا البعض فلن تنجح أي عقوبات في عرقلة طريقنا".




كلمات متعلقة

أردوغان:, اعترضنا, على, نتائج, انتخابات, اسطنبول, دفاعا, عن, الإرادة, الوطنية,

تابعونــا

الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد 2019-05-23 | 09:36:32

تتعرض مصر وعدد من البلدان المجاوة ، لموجة حر شديدة، تصل ذروتها غدا وبعد غد إلى 46...

عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال 2019-05-23 | 09:32:54

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء، رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين،...

بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين 2019-05-23 | 09:31:53

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خطة السلام الأمريكية تمنح مستقبلا...

روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 2019-05-23 | 06:20:32

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه لا بديل لحل...

قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران 2019-05-22 | 23:29:27

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله يوم الأربعاء...

غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ 2019-05-22 | 19:29:46

ترى الولايات المتحدة أن القرارات الأممية الموجودة حاليا لن تحل الصراع الفلسطيني...

الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا 2019-05-22 | 14:55:45

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، إن وزير الخارجية العماني، يوسف بن...

ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية 2019-05-22 | 11:28:31

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح باربرا باريت السفيرة السابقة وامرأة...

أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع 2019-05-22 | 11:26:30

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي...

العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين 2019-05-22 | 10:48:17

أعلنت الشرطة السريلانكية أن فحوص الحمض النووي أثبتت أن العقل المدبر للهجمات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان مطاردة بوليسية شارع وادي عارة شاب دراجة نارية سير التحقيق كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثوراحتراق سيارة شفاعمرو النيران المركبة الشرطة تحقق مجهول يقتحم كنيسة اللاتين البشارة الناصرة سطو رجل اعمال طوبا زنغرية سرقة مال مستندات شيكات مجهولين شرطة تحقيق ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدتقبيل فتاة تحطيم زجاج ابواب احتضان الطيرة سائق حافلة اتهام شابين اصابة طفل سقط من ارتفاع في الطيرة نقل الى المستشفى الشرطة تحقق الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر فيرا بابون بيت لحم رئيسة بلدية شجرة الميلاد سلام احتراق حريق بيت سقف قرميد يركا اطفاء الصندحاوي مسيرة كفر قرع مشاركة واسعة السابعة عشرةدوابشة دوما ارهاب يهودي اعتداء حرق سيارات اطارات ثقب قرية لائحة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com