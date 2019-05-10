غرق, قارب, يقل, 70مهاجرا, قبالة, سواحل, تونس,

غرق قارب يقل مهاجرين قرب سواحل تونس فيما لا تزال الأنباء متضاربة حول عدد الضحايا.

وتفيد الأنباء بأن القارب القادم من ليبيا كان يقل على متنه قرابة 70 مهاجرا، وأن 50 منهم على الأقل لقوا حتفهم غرقا، فيما أنقذت قوارب صيد، كانت في المكان 16 شخصا آخرين.من جهتها أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن القارب غرق في المياه الدولية على بعد 40 ميلا بحريا من ساحل مدينة صفاقس جنوب العاصمة التونسية.