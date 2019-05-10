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لم تنزع العدسات اللاصقة ليلا ففقدت بصرها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وقعت في مدينة شيلبي بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة حادثة فريدة لامرأة لم تنزع العدسات اللاصقة عن عينيها ليلا، لتستيقظ صباحا شبه عمياء.



وتفيد مجلة فوربس، بأن هذه المرأة راجعت المستشفى فورا، فاكتشف الأطباء قرحة صغيرة في القرنية سببتها بكتريا من نوع Pseudomonas، وفي اليوم التالي فقدت المرأة البصر، ولم تعد ترى سوى ببصيص ضوء.


وبعد أن أضاف الأطباء الصبغة الخاصة لاكتشاف البكتريا، ظهر إن حجم القرحة قد نما وتوسع، حيث أصبحت البكتريا تغطي كامل القرنية والتهمتها تاركة وراءها أنسجة بيضاء ميتة.

وصف الأطباء للمرأة مضادات حيوية، ومن ثم منشطات لتقليص الندب الناتجة، ما أعاد البصر جزئيا لها. ولكن الأطباء يؤكدون أن بصرها لن يعود إلى سابق عهده، حتى بعد انتهاء العلاج.


كما اتضح للأطباء أن سبب هذه العدوى كان عدم رفع المرأة العدسات اللاصقة من عينيها قبل الخلود للنوم ليلا.


ويذكر أنه في عام 2017 أزال أطباء العيون من عين متقاعدة بريطانية 27 عدسة لاصقة كانت تنسى نزعها، واعتقدت أن إحساسها بحكة دائمة وجفاف عينيها ناتجان عن تقدمها بالعمر، حسب توضيحها.




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