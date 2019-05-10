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بشرى سارة لعشاق صلاح وليفربول قبل نهائي أبطال أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي جاهزية نجم الفريق المصري محمد صلاح، لمواجهة وولفرهامبتون في الجولة الحاسمة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن محمد صلاح سيعود لتدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الجمعة، تمهيدا لمشاركته في المباراة القادمة.


وكان محمد صلاح قد غادر مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليغ بعد إصابته في الدقيقة 70 إثر اصطدامه بالحارس مارتن دوبرفكا.


وتسببت إصابة صلاح بارتجاج بسيط له تطلب غيابه عن المباريات لمدة 6 أيام حسبما تنص لوائح الاتحاد الإنجليزي، ما أدى لغيابه عن مواجهة فريقه أمام برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تأهل الريدز للنهائي.


من جهة أخرى، أكد المدرب كلوب وفقا لموقع ليفربول الرسمي غياب المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو عن المباراة المقبلة وذلك بسبب الإصابة التي عاودته مجددا في الأسابيع الماضية.




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