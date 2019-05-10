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رئيس بلدية الناصرة يلتقي قيادة الشرطة في لواء الشمال



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التقى اليوم الجمعة 2019/5/10 رئيس بلدية الناصرة علي سلام قيادة الشرطة في لواء الشمال وعلى رأسها قائد المنطقة شوقي تحاوخو وذلك للتباحث حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في المدينة في الأسبوع الأخير وراح ضحيتها ابن الناصرة الفنان توفيق زهر حيث أتت هذه الجريمة الفاجعة وأدخلت المدينة في حالة من التوتر والقلق بعد سنوات طويلة من الهدوء وانخفاض حدة العنف بمقاييس ودرجات بلغت 40% حسب تقارير الشرطة.


في هذه الجلسة طالب رئيس البلدية علي سلام من قيادة الشرطة في الشمال العمل الدؤوب والحراك المكثف لقطع دابر الجريمة ومنع تفاقمها وزيادة عدد  افراد الشرطة والوصول بأسرع وقت الى مرتكبي الجرائم الذين قاموا بأفعالهم الى حد قتل أناس أبرياء يمرون في الشارع دون سبب يذكر .

وأكدّ رئيس البلدية ان على الشرطة ان تقوم بواجبها في هذا الصدد وأن نسمع أن هناك كشف للحقائق حول من ارتكب هذه الجرائم لكي يعود الهدوء للمدينة خاصة بما يتعلق بالجريمة الأخيرة هذه الجريمة التي هزت المجتمع النصراوي والوسط العربي.




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