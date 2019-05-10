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غرينبلات: حماس والجهاد هما العقبة أمام السلام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ادعى مبعوث أمريكا إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن مستوطنات إسرائيل لا تعيق التوصل إلى سلام، وإنما حركتا حماس والجهاد الإسلامي هما العقبة.



وزعم المبعوث الأمريكي أن صفقة القرن التي تعدها إدارة بلاده، والتي ستعرض قريبا، "واقعية"، وتلائم الطرفين.


وقال غرينبلات، إن الرّؤية التي سيتمّ اقتراحها "ستكون واقعيّةً وقابلة للتّحقيق"، مُشيرا إلى أنّ الفريق الذي أعدّها أراد أن تكون له "نظرة جديدة" حول أسباب النزاع، ومطالباً بمساعدة طرفَي النزاع على بحثها عندما يتمّ كشف النقاب عنها.


وقال: "فلنكفّ عن الادّعاء بأنّ المستوطنات هي التي تعوق التوصّل إلى حلّ سياسي"، معتبرا أنّ "حركتَي حماس والجهاد الإسلامي" هما "المشكلة".


وأضاف أن صفقة القرن هي "رزمة تنازلات تلائم الطرفين، تتيح إبقاء الماضي من ورائنا، والبدء بفصل جديد من الأمل والفرص في المنطقة". على حد تعبيره.




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