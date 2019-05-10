تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - إحباط محاولة لتهريب 13 كيلوغرام حشيش من لبنان واعتقال شخصين من ابو سنان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أحبطت الشرطة محاولة لتهريب المخدرات من لبنان الى البلاد، واعتقلت بمحاذاة الحدود رجلين ستينيين من أبو سنان، بعد أن ضبطت بحوزتهما حوالي ثلاثة عشر كيلوغراما من الحشيش. وتنظر محكمة الصلح في الناصرة لاحقا في تمديد اعتقالهما.



وقال المتحدث بلسان الشرطة في بيان إنه: "تم اعتقال رجلين في الستينات من عمرهما من أبو سنان، خلال محاولة تهريب المخدرات عند الحدود مع لبنان، ويتم صباح اليوم عرضهما على محكمة الصلح في الناصرة للنظر بطلب تمديد اعتقالهما".


وأضاف المتحدث "أنه تم خلال الاشهر الاربعة الاخيرة احباط 3 محاولات لتهريب مخدرات خطيرة يصل وزنها الى حوالي 35 كيلوغرام من الحشيش، وتهريب 31 مسدسا وبندقية، حيث تبلغ قيمة المخدرات والاسلحة التي تم ضبطها 3 ملايين شيقل "، بحسب الشرطة.




كلمات متعلقة

صور, -, إحباط, محاولة, لتهريب, 13, كيلوغرام, حشيش, من, لبنان, واعتقال, شخصين, من, ابو, سنان,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق كراج المنطقة الصناعية الناصرة طواقم اطفاء اعدادية البطوف 30 طالبا دون اطار مدرسة افتتاح عام دراسي مدينة حريق اطارات جولس المنطقة الصناعية اطفاء اخماد نيران حفل اضاءة شجرة الميلاد الناصرة فعاليات مدينة مشاركة واسعة عيد الميلاد حادث طرق مروع اصابات متوسطة خطيرة شارع مفرق عيلوط مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار الرينة ام الغنم داعش تنظيم سوريا تنفيذ عملية مفرق مسكنة جولاني اضراب شامل في مدارس كفر قرع تضامناً مع مدرسة المستقبل‎تساقط ثلوج جبل الشيخ تزلج موقع اغلاق تراكم امطار الطقس رقاد العذراء كنيسة اعتقال قاصران يهوديان شعارات عنصرية معادية مسيحية الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق خيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي 5 اصابات استنشاق حريق هائل ام الفحم حي الباطن اطفاء استنفار شرطة بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com