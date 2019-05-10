صور - إحباط محاولة لتهريب 13 كيلوغرام حشيش من لبنان واعتقال شخصين من ابو سنان

أحبطت الشرطة محاولة لتهريب المخدرات من لبنان الى البلاد، واعتقلت بمحاذاة الحدود رجلين ستينيين من أبو سنان، بعد أن ضبطت بحوزتهما حوالي ثلاثة عشر كيلوغراما من الحشيش. وتنظر محكمة الصلح في الناصرة لاحقا في تمديد اعتقالهما.

وقال المتحدث بلسان الشرطة في بيان إنه: "تم اعتقال رجلين في الستينات من عمرهما من أبو سنان، خلال محاولة تهريب المخدرات عند الحدود مع لبنان، ويتم صباح اليوم عرضهما على محكمة الصلح في الناصرة للنظر بطلب تمديد اعتقالهما".وأضاف المتحدث "أنه تم خلال الاشهر الاربعة الاخيرة احباط 3 محاولات لتهريب مخدرات خطيرة يصل وزنها الى حوالي 35 كيلوغرام من الحشيش، وتهريب 31 مسدسا وبندقية، حيث تبلغ قيمة المخدرات والاسلحة التي تم ضبطها 3 ملايين شيقل "، بحسب الشرطة.