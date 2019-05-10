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أحمد السقا يكشف سر ظهوره بوزن زائد في مسلسله الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبر الفنان المصري أحمد السقا عن سعادته الشديدة بردود الفعل الجيدة التي تلقاها عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسله الرمضاني الجديد “ولد الغلابة”.



الفنان المصري قال إن المسلسل لا يتناول فقط الصراع بين الأشقاء، لكنه يتناول قضية أخرى وهي محاربة نوع من أنواع المخدرات والتوضيح للشباب كيف يتم تصنيع مثل هذه السموم.


وعن ظهوره  بزيادة وزن ملحوظة في المسلسل، أكد أن السبب في ذلك يعود إلى أن ملابس شخصية “عيسى” فضفاضة لكونه شخص فقير، وهو ما يعطى إيحاء بأن هناك زيادة فى الوزن.


الفنان المصرية أضاف أن الشخصية كان ينبغى أن تخرج بهذا الشكل لإعطاء انطباع للجمهور من الحلقة الأولى أن شخصية “عيسى” بهذا المظهر.


وعن أصعب المشاهد التى واجهته خلال التصوير، أكد، في تصريحات صحفية، أنها لم تقتصر على مشهد واحد ولكنه يرى أن جميع مشاهد العمل كانت صعبة.


يذكر أن الفنان المصري أحمد السقا كان قد انتهى مؤخرا من تصوير مشاهد مسلسله «ولد الغلابة»، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني، ويقدم من خلله شخصية الرجل الصعيدي لأول مرة.


ومسلسل “ولد الغلابة” من بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والفنانة مي عمر، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة هبة مجدي، والفنان إدوارد، ومن إخراج محمد سامي.




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