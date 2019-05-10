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غذاء ضروري للحوامل لإنجاب أطفال أذكياء!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل، اللواتي يتناولن المكسرات، أقرب لإنجاب أطفال أذكياء.



ووجد باحثو معهد برشلونة للصحة العالمية ارتفاعا واضحا في معدل الانتباه وقوة الذاكرة والقدرة الإدراكية عند الأطفال، الذين تناولت أمهاتهم المكسرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.


ودرس فريق البحث الوجبات الغذائية لـ 2200 امرأة حامل، وكذلك تطور الدماغ عند أطفالهن لدى بلوغهم 18 شهرا و5 و8 سنوات من عمرهم.



وقالت فلورنس غيغناك، المعدة الرئيسية للدراسة: "هذه هي أول دراسة من نوعها تستكشف الفوائد المحتملة لتناول المكسرات أثناء الحمل، على نمو الطفل العصبي على المدى البعيد. يخضع الدماغ لسلسلة من العمليات المعقدة أثناء الحمل، وهذا يعني أن غذاء الأم الحامل عامل حاسم في نمو دماغ الجنين، ويمكن أن تكون له آثار بعيدة المدى".


واستطردت موضحة: "شملت الدراسة مدى استهلاك مكسرات الجوز واللوز والفول السوداني وجوز الصنوبر والبندق. نعتقد أن الآثار المفيدة تعود إلى حقيقة أن المكسرات تحوي مستويات عالية من حمض الفوليك، وعلى وجه الخصوص، الأحماض الدهنية الأساسية، مثل أوميغا 3. وتميل هذه المكونات إلى التراكم في الأنسجة العصبية، وخاصة في المناطق الأمامية من الدماغ، والتي تؤثر على الذاكرة والوظائف التنفيذية".


ولوحظت الفوائد الموصوفة في الدراسة لدى مجموعة من الأمهات، اللواتي أبلغن عن أعلى استهلاك للمكسرات، بمعدل أسبوعي بلغ أقل من 30 غراما.


ونُشرت الدراسة في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة.




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