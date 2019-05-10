لم تتردد إدارة ليفربول الإنجليزي في تقديم عقد "ضخم" جديد لمدرب فريقها يورغن كلوب، بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا بطريقة "مذهلة"، وتقديمه موسما "تاريخيا" مع "الريدز".

ووفقا للصحفي المختص بالانتقالات، فابريتسيو رومانو، قدم ليفربول عرضا "ضخما" لتجديد عقد الألماني يورغن كلوب لمدة 5 أعوام قادمة مع "الريدز".ووقع ليفربول مع كلوب في أكتوبر 2015، وفي حال استمراره للأعوام الخمسة المقبلة وفقا للعقد الجديد، فسيصبح من بين المدربين الأكثر بقاءا على رأس الإدارة الفنية للفريق في تاريخ النادي، مشابها لفترة المدرب التاريخي بوب بايسلي، الذي قضى 9 أعوام على رأس الجهاز الفني.