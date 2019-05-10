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توسعة إضافية لمساحة الصيد ببحر غزة لـ12 ميلا



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قرر الجيش الإسرائيلي مساء الخميس، إعادة توسعة مساحة الصيد حتى 12 ميلًا واستئناف في بحر قطاع غزة.



وقال نقيب الصيادين في غزة في بيان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الجانب الفلسطيني بقرارها إعادة توسعة مساحة الصيد اعتبارًا من صباح غد الجمعة، بعد منع استمر لأيام.


وأشار إلى أنه ستعاد المساحة إلى 12 ميلًا من ميناء غزة حتى رفح جنوبًا و6 أميال حتى بيت لاهيا شمالًا ابتداءً من يوم غدٍ الساعة 10:00 صباحًا.




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