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صور- عشرات الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لأداء "الجمعة الأولى" من رمضان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بدأ عشرات آلاف المواطنين من مختلف المحافظات الشمالية في الضفة الغربية، والأراضي عام 1948، زحفهم إلى مدينة القدس لأداء الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى.




وتشهد القدس استعدادات كبيرة لاستقبال المصلين الوافدين اليها، ومنذ ساعات الصباح الباكر توجه الآلاف في الحافلات من مختلف المدن والقرى والبلدات إلى حاجز قلنديا العسكري شمال المدينة المقدسة، للوصول إلى الأقصى، فيما يمنع الاحتلال الرجال دون (40 عاما) من الدخول.




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