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عرض مسلسل زلزال بلغة الإشارة لأول مرة في دراما رمضان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشارت إحدى الإحصاءات إلى أن ضعاف السمع والصم يقدرون في مصر وحدها بـ 7 ملايين شخص ويصل العدد إلى 16 مليونًا على مستوى العالم العربي، لذا وكي يستطيع الجميع من بينهم هذه المجموعة من الناس متابعة وفهم أحداث الدراما المصرية ودمجهم في المجتمع، قامت قناة "dmc" وللمرة الأولى، في دراما رمضان، بعرض نسخة مترجمة بلغة الإشارة من مسلسل "زلزال" والذي يقوم ببطولته الممثل المصري ​محمد رمضان​، كما أرفقتها بترجمة على الشاشة لمن لن يتعلموا بعد لغة الإشارة، وأكد القائمون على عرض المسلسلات في قناة "dmc" أن التجربة سيتم تعميمها على مسلسلات أخرى خلال المرحلة المقبلة.



وقالت القناة إن العرض الأول للمسلسل سيكون دون ترجمة، أما حلقة الإعادة التي تُبث يوميًا في الخامسة صباحًا فستكون مصحوبة بلغة الإشارة، إضافة إلى كتابة الحوار باللهجة المصرية على الشاشة لضعاف السمع الذين لم يتعلموا بعد لغة الإشارة.


وتدور أحداث المسلسل خلال العام 1992 بعد الزلزال الشهير الذي ضرب البلاد، وتسبب في انهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلى العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلى عائلة الوالد الذي تُوفي جراء انهيار المنزل.


إشارة إلى أن مسلسل "زلزال"، يقوم ببطولته: محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وغيرهم، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.




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