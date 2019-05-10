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البيض وقوة النظر.. دراسة تكشف 'النفع الكبير'



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ينصح الكثيرون في العادة بتناول الجزر للحفاظ على صحة العيون وتقوية حاسة البصر، لكن الخبراء يوصون بغذاء آخر قلما يخطر ببالنا ويقولون إنه يعود بنفع أكبر على النظر.



وحسبما نقلت الصحيفة الطبية "جورنال كلينيكال نيوترشن"، فإن تناول البيض يقي الإنسان مرض التنكس البقعي الذي يداهم العين مع التقدم في العمر، وقد يؤدي به إلى فقدان البصر.


وواكب باحثون أستراليون 3654 شخصا على مدى 15 عاما، وأظهرت النتائج أن من كانوا يتناولون من بيضة إلى 3 بيضات خلال الأسبوع، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض التنكس البقعي، بنسبة 49 بالمئة مقارنة بمن يأكلون أقل من بيضة في الأسبوع.


ويحتوي البيض على مواد مهمة تؤثر بشكل كبير على صحة العين، وتحد من تفاقم التنكس البقعي مثل فيتامين اللوتين ومادة الزياكسانثين.


ويضم البيض فيتامينات أخرى مثل "د" و"ب6" و"ب12"، إضافة إلى عدد من المعادن والبروتينات.


ويحذر البعض من البيض بالنظر إلى احتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول، لكن الخبراء يقولون إنه لا يضر إذا جرى تناوله بكمية معتدلة.




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