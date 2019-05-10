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نيمار يطعن في قرار "يويفا" بإيقافه 3 مباريات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نشرت صحيفة فرنسية أن لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي، الخميس، تقدمه بطعن ضد قرار إيقافه 3 مباريات، الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).



ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد قدم نيمار بالطعن ويمكنه الدفاع عن نفسه شخصيًا في جلسة أمام لجنة الاستئناف بمقر اليويفا في سويسرا.


ولم يتم تحديد موعد جلسة نيمار مع لجنة الاستئناف بالاتحاد الأوروبي حتى الآن.


وتم إيقاف نيمار ثلاث مباريات بسبب هجومه على حكام مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بأبطال أوروبا.


وآنذاك، هاجم نيمار حكام تقنية الفيديو قائلًا على حسابه بـ"تويتر" واصفًا إياها بإن "هذا عار، لقد وضعوا أربعة أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم، يجب إعادة النظر في هذه التقنية، لا توجد ضربة جزاء، لا أعلم كيف احتسبوها".


جاء ذلك تعليقا على ضربة الجزاء التي تم احتسابها لمانشستر يونايتد في الدقيقة 94 وسجل على إثرها ماركوس راشفورد هدف التأهل لربع النهائي القاري.




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