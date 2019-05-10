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"خطأ إملائي محرج" على ملايين العملات الورقية في أستراليا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وقع البنك المركزي الأسترالي في خطأ إملائي محرج على ملايين العملات الورقية فئة 50 دولارا أستراليا، ولم يلتفت إلى هذه الهفوة قبل طبع وتداول هذه النقود.



واكتشف الخطأ للمرة الأولى، الخميس، عندما أرسل أحد مستمعي إذاعة "تريبل إم" صورة مكبرة للعملة فئة 50 دولارا أستراليا، مشيرا إلى خطأ في هجاء كلمة "مسؤولية" في اقتباس باللغة الإنجليزية على العملة، مضيفا أن الخطأ تكرر 3 مرات.


وكتبت كلمة المسؤولية بالخطأ "RESPONSIBILTY" ينقصها حرف "I"، بدلا من الصواب "RESPONSIBILITY".


وهذه الفئة النقدية هي الأكثر تداولا في أستراليا، وتمثل قرابة نصف القيمة الإجمالية للعملات الورقية الأخرى المستخدمة.


وبدأ تداول هذه العملة الورقية في 18 أكتوبر 2018، وهي مزودة بخصائص جديدة لحمايتها من التزوير وخصائص حسية أيضا لمساعدة ضعاف البصر.


وورد الخطأ الإملائي في اقتباس لإديث كوان أول امرأة تنتخب في برلمان أستراليا من عام 1921 إلى عام 1924.


ونقلت "رويترز" عن متحدثة باسم بنك الاحتياطي الأسترالي أن البنك "على دراية بالخطأ، وسيتم تصحيح الهجاء في دورة الطباعة المقبلة".


وأشار البنك، في أحدث تقاريره السنوية، إلى أنه أصدر 227 مليون ورقة نقدية أسترالية لعام 2017/2018، ومن بينها حوالي 184 مليون ورقة جديدة فئة 50 دولارا أستراليا.




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