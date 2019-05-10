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غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد الفلسطينيون الغزيون للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة الفلسطينيين للمشاركة الواسعة في جمعة " موحدونفي مواجهة الصفقة" والتي نؤكد فيها على رفضنا لكل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن.




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