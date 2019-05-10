الجمعة, الأولى, لرمضان, |استعدادات, لاستقبال, المصلين, في, المسجد, الأقصى, رغم, الاجراءات, الإسرائيلية,

استكملت وزارة الأوقاف الاسلامية واللجان المساندة في القدس ولجان الحارات والأحياء في القدس القديمة استعداداتها لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى اليوم و لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في الوقت الذي أعلنت الشرطة حالة الاستنفار.

وكانت الشرطة قد أعلنت استنفاراً في القدس ، وذلك بتعزيز اجراءاتها اليوم وسط المدينة وبلدتها القديمة، وإغلاق العديد من الشوارع والطرقات والأحياء المتاخمة لسور القدس التاريخي.وكان قد شارك آلاف المواطنين الليلة الماضية في احياء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ما سبق ذلك مشاركة واسعة في الافطارات الجماعية بباحات المسجد المبارك للوافدين اليه.