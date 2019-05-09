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البدانة في الريف أعلى من المدن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف باحثون أن معدلات البدانة بين سكان المناطق الريفية في العالم ترتفع بوتيرة أسرع منها بين سكان المدن، لأسباب ترجع في جانب منها إلى توفر أغذية أفضل صحيا وأماكن أكثر لممارسة التمارين في المدن عنه في الريف.

وفي دراسة لاتجاهات مؤشر كتلة الجسم على مدى 33 عاما عبر 200 دولة ومنطقة، وجد العلماء أن وزن الناس على مستوى العالم يزداد من خمسة إلى ستة كيلوغرامات في المتوسط خلال مدة إجراء الدراسة، وأن هذا يرجع في الغالب إلى زيادات في مؤشر كتلة الجسم في المناطق الريفية.

قلب الانطباعات الشائعةوقال ماجد عزتي الأستاذ بكلية إمبريال كوليدج بلندن والذي شارك في قيادة الدراسة "نتائج هذه الدراسة العالمية الواسعة تقلب الانطباعات الشائعة بأن سكان المدن هم السبب الرئيسي للزيادة العالمية في البدانة". وأضاف أن النتائج أظهرت "إننا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية معالجتنا لهذه المشكلة الصحية العالمية".
وحللت الدراسة، التي نشرت نتائجها في دورية (نيتشر) الأربعاء، بيانات الطول والوزن لحوالي 112 مليون بالغ عبر مناطق الريف والحضر في 200 دولة ومنطقة خلال الفترة من عام 1985 إلى عام 2017.
إلى ذلك، وجدت الدراسة أن متوسط مؤشر كتلة الجسم زاد خلال تلك الفترة بمقدار 2.1 بين النساء والرجال، لكن الزيادة في المدن كانت بمقدار 1.3 بين النساء، و1.6 بين الرجال.
ومؤشر كتلة الجسم مقياس معترف به دوليا ويعطي دلالة عما إذا كان الشخص يتمتع بوزن صحي. ويحسب المؤشر بقسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. والمؤشر الذي يتراوح بين 19 إلى 25 يعتبر صحيا.
البدانة في الريف أعلى من المدن




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