زيدان, يبلغ, مودريتش, بمصيره,

عقد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جلسة مع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط الفريق، للحديث عن مستقبله.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن زيدان أبلغ مودريتش بأنه ضمن خططه في الموسم المقبل، ولا يوجد أي نية للتخلي عنه.وأضافت: "مودريتش تحدث مع زيدان عن نواياه حول مستقبله، وأخبره أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في صفوف ريال مدريد".وأشار التقرير، إلى أن زيدان يريد أن يظل مودريتش لاعبا مهما كما كان في السنوات الأخيرة، ولذلك يسعى لتحريره من الأدوار الدفاعية، ويسعى لضم لاعبين لتدعيم خط الوسط في الانتقالات الصيفية المقبلة.يُذكر أن مودريتش، ارتبط كثيرًا بالرحيل عن صفوف الميرنجي، خلال الانتقالات الصيفية، خاصًة إلى إنتر ميلان الإيطالي، الذي سعى لضمه الصيف الماضي.