طلاب, الثانوية, الشاملة, من, كفر, قاسم, يزورون, المرضى, في, مستشفى, تل-هشومير,

في لفتة إنسانية قام اليوم الخميس 9-5-2019 مجموعة من طلاب المدرسة الثانوية الشاملة بقياده الطالب هلال الطوري رئيس مجلس الطلاب والطالبة شهد ومجموعة من طلاب الثانوية الشاملة زيارة مرضى السرطان في مستشفى تل هشومير.

حيث قاموا ببعض الفعاليات الترفيهية للأطفال المرضى ، وقدموا لهم رمزية من أجل رسم البسمة في وجوهم وإعطائهم الإحساس أنهم ليسوا لوحدهم وأن هناك من يهتم بهم.وقد لاقت هذه المبادرة والزيارة استحسان وإعجاب المسؤولين والأطباء في المستشفى وعبروا عن تقديرهم لمثل هذه الخطوة الايجابية والتي من شأنها أن تبث روح الأمل والتفاؤل لدى الأطفال وذويهم.من جهته عبّر مدير المدرسة الدكتور إياد عامر عن فخره بالطلاب المتطوعين والذين يبذلون مجهودًا مضاعفًا من أجل الاطفال المرضى.