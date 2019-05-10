تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حاملة طائرات امريكية تجتاز قناة السويس في طريقها الى الخليج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اجتازت قناة السويس حاملة الطائرات الامريكية ابراهم لينكولن في طريقها الى الخليج في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وايران حدة .  وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الامن القومي جون بولتون قد قال في وقت سابق ان ارسال حاملة الطائرات يعد رسالة واضحة لا تقبل التاويل لإيران مفادها ان الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تتعرض هي او أي من الدول الحليفة لها.  وكانت مصادر امريكية قد افادت ان الاستخبارات في واشنطن تلقت ملعومات من جهاز استخبارات لدولة صديقة جاء فيه ان القوات الايرانية في الخليج تلقت اوامر من كبار المسؤولين في طهران باستهداف مصالح امريكية هناك وان التعزيزات جاءت للتصدي لهذه الخطط.
حاملة طائرات امريكية تجتاز قناة السويس في طريقها الى الخليج




كلمات متعلقة

حاملة, طائرات, امريكية, تجتاز, قناة, السويس, في, طريقها, الى, الخليج,

تابعونــا

الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد 2019-05-23 | 09:36:32

تتعرض مصر وعدد من البلدان المجاوة ، لموجة حر شديدة، تصل ذروتها غدا وبعد غد إلى 46...

عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال 2019-05-23 | 09:32:54

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء، رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين،...

بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين 2019-05-23 | 09:31:53

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خطة السلام الأمريكية تمنح مستقبلا...

روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 2019-05-23 | 06:20:32

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه لا بديل لحل...

قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران 2019-05-22 | 23:29:27

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله يوم الأربعاء...

غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ 2019-05-22 | 19:29:46

ترى الولايات المتحدة أن القرارات الأممية الموجودة حاليا لن تحل الصراع الفلسطيني...

الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا 2019-05-22 | 14:55:45

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، إن وزير الخارجية العماني، يوسف بن...

ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية 2019-05-22 | 11:28:31

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح باربرا باريت السفيرة السابقة وامرأة...

أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع 2019-05-22 | 11:26:30

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي...

العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين العقل المدبر لهجمات سريلانكا كان أحد الانتحاريين 2019-05-22 | 10:48:17

أعلنت الشرطة السريلانكية أن فحوص الحمض النووي أثبتت أن العقل المدبر للهجمات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل مصرع شاب قضاء القدس ابو غوش شارع 1 مدينة شاحنة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع مواجهات القاء قنابل حجارة غاز مدينة سخنين عاصي الحلاني النجم الصنارة حديث خاص يارا مشعور المغرب مهرجان موازين اغنية اسير فلسطيني تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن انقلاب سيارة حادث طرق اسعاف مصابان مصابين اصابة سيارة اسعاف شرطة مصرع شخص سقط ارتفاع من النفق بين اكسال مدينة الناصرة قرية اسعاف شرطة تحريض اعضاء المشتركة صورة مفبركة اسلحة سكين بلطة متفجرات الطيبي دمويمحمود نعسة كفر كنا انتظار 15 عام يزرقان بمولودهما محمد زوجته اسراء جسم مشبوه ام واصف مفرق مدينة الناصرة الشرطة اغلاق التحقق حقيبة سلمان ابو مديغم اعتداء بالضرب المبرح رهط عطا استنكار مفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح انتظام الدراسة وادي سلامة حضور المدير اجتماع ناصر سواعد اليشع ليفي مدرب منخب اسرائيل كرة القدم انتخاب اختيار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com