حاملة طائرات امريكية تجتاز قناة السويس في طريقها الى الخليج

اجتازت قناة السويس حاملة الطائرات الامريكية ابراهم لينكولن في طريقها الى الخليج في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وايران حدة . وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الامن القومي جون بولتون قد قال في وقت سابق ان ارسال حاملة الطائرات يعد رسالة واضحة لا تقبل التاويل لإيران مفادها ان الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تتعرض هي او أي من الدول الحليفة لها. وكانت مصادر امريكية قد افادت ان الاستخبارات في واشنطن تلقت ملعومات من جهاز استخبارات لدولة صديقة جاء فيه ان القوات الايرانية في الخليج تلقت اوامر من كبار المسؤولين في طهران باستهداف مصالح امريكية هناك وان التعزيزات جاءت للتصدي لهذه الخطط.