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طعن شاب خلال شجار عنيف في كفركنا



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اصيب شاب مساء اليوم الخميس خلال شجار عنيف في بلدة كفركنا ، الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج وحالته متوسطة .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت للتحقيق.

طعن شاب خلال شجار عنيف في كفركنا




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