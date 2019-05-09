الساعات, الأولى, والأخيرة,

الربط ما بين الساعات الأولى من مساء يوم الجمعة الماضي وصباح يوم الاثنين هو بداية حرب على غزة وغزة على إسرائيل!! وصفارات إنذار وغارات جوية وعشرات الصواريخ التي, على ما يبدو, منظومة القبة الحديدية لم تستطع التصدّي لجميعها.. مخلفة دماراً وقتلى..

وما بين معركة الجرف الصامد والاتفاق على الهدنة الأخيرة صرح نتنياهو أن المعركة لم تنته بعد.أغرب تصريح!!بمعنى آخر.. الى متى سيبقى المواطن في هذه البلاد يلتحف فرشات الملاجئ (اذا كان محظوظا) ويسمع صوت الصواريخ المتفجرة وصفارات الإنذار وتنتهي حياته بدون سبب؟؟!! والى متى سيبقى الفلسطينيون في غزة هدفاً للطائرات الحربية!!لا إلغاء ولا مصالحة.!؟ معناها الدمار لمصير الشعبين مستقبلاً.. اذا ما استمر الوضع على هذا الحال.لم يبق للفلسطيني إلا أن ينزع ورقة التوت عنه بعد أن طالب بحق الحياة..!!متى سيفهم نتنياهو أن المصالح مشتركة بين الفلسطينيين وإسرائيل!!عندما تدور المفاوضات ويتم الاتفاق على حلول عادلة ومعقولة ومنطقية عندئذٍ يمكن تنفيذ التعايش بدون مجازفة لأي من الشعبين في تحقيق العيش الكريم, وتحقيق أحلامهم وأحلام أولادهم...لعلّ وعسى..

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بدها شوية توضيح...

* أمريكا تقرع طبول الحرب مرة أخرى على إيران وتنشر حاملة طائرات وقاذفات القنابل في الشرق الأوسط.. هل ستمنع الملاجيء هذه المرة حصاد الموت بالملايين؟؟

* تصريحات ترامپ تثير غضباً في السعودية بعد أن جدد دعوته لمحمد بن سلمان بدفع المال مقابل الدفاع عنه.. الى متى السكوت على إهانات ترامپ؟؟

* نسجت أمريكا الأوهام حول قلب النظام في فنزويلا.. بعد أن ظنت أن هذه الأوهام حقيقية.. { مثل اللي كَذَّب كِذبه وصدقها }

* كوريا الشمالية في تصريح لها تقول إِنّ بومبيو يتكلم هراء ويطالب بمن هو أكثر نضجاً. هل سيبحث ترامپ عن آخر يتكلم أقل هراء منه؟

ڤيدا مشعور