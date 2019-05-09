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اصابة خطيرة لعامل سقط عن مصعد في حولون



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 60 عاماً سقط مساء اليوم الخميس عن مصعد شحن اثناء عمله في المنطقة الصناعية بمدينة حولون مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة .


الطواقم الطبية نقلت المصاب الى مستشفى تل هشومير ووصفت حالته بالخطيرة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لعامل سقط عن مصعد في حولون




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