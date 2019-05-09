اصابات متفاوتة في حادث بين ٦ سيارات قرب نهاريا

جاء بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:عملت 3 طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق وقع بين 6 سيارات خصوصية على شارع 89 في المقطع الواصل بين مفرق الكابري والمركز الطبي للجليل، حيث عمل رجال الاطفاء والانقاذ على تخليص عالق، ويشار الى أنّ الحادث أسفر عن اصابات اخرى متفاوتة.