تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل تعمدت إليسا عدم تهنئة ماغي بسبب نوال الزغبي ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعدما كشفت عن رأيها ببعض الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان وهنأت عدد من الممثلات اللبنانيات بأعمالهن، وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“أرفع القبعة لـ 3 سيدات لبنانيات لأدائهن الرائع، وهنّ: “​​نادين نسيب نجيم​​، ​​سيرين عبد النور​​، ​​كارين رزق الله​​”.. فخورة بكنّ”.


تساءل العديد من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي لما لم تذكر ​إليسا​ إسم الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ التي يعرض لها في رمضان مسلسل “بروفا” ضمن أسماء الممثلات اللبنانيات، واشار هؤلاء الى ان ما دفع إليسا لعدم ذكر بو غصن يعود لسببين أولهما أن الفنانة نوال الزغبي هي التي غنت “تتر” مسلسل “بروفا”، فهل بالفعل تعمدت إليسا عدم ذكر ماغي بو غصن بسبب نوال الزغبي؟ أو لسبب ثان وهو أن إليسا تدعم مسلسلات قناة الـMTV التي يطل من خلالها “نادين نسيب نجيم، كارين رزق الله وسيرين عبد النور” نظراً للعلاقة الجيدة التي تربطها بالقناة، بينما مسلسل “بروفا” يعرض على قناة الـLBCI.
هل تعمدت إليسا عدم تهنئة ماغي بسبب نوال الزغبي ؟




كلمات متعلقة

هل, تعمدت, إليسا, عدم, تهنئة, ماغي, بسبب, نوال, الزغبي, ؟,

تابعونــا

رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" 2019-05-23 | 09:39:11

طرح الممثل ومقدم البرامج المصري ​رامز جلال​، بوستر فيلمه الجديد "​سبع...

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور 2019-05-22 | 14:55:52

في خطوة مفاجئة، قررت الفنانة السورية كندة علوس التخلي عن فستان زفافها، وعرضته...

إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة 2019-05-22 | 13:30:30

أكدت الفنانة اليسا دخولها احدى المستشفيات في بيروت لاستكمال العلاج بسبب مضاعفات...

ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير 2019-05-22 | 10:44:47

خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة «لي لي»،...

كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ 2019-05-22 | 08:51:54

لا شكّ ان الممثل الحقيقي يلعب كل الأدوار في اعماله مهما كانت مقاماتها، ومن خلالها...

إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! 2019-05-21 | 21:02:01

سخر اللبنانيّ، إيلي باسيل من التغريدة التي كتبتها الفنّانة السّوريّة، أصالة عبر...

تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة" تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة" 2019-05-21 | 14:50:59

اشاد الممثل السوري ​تيم حسن​ بالممثل سلوم حداد معتبرا ان له فضل كبير عليه منذ...

لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني 2019-05-21 | 12:42:00

استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ذكرياته مع عائلته وأشقائه الثلاثة عشر،...

صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة 2019-05-21 | 10:43:52

بعد مرور 13 حلقة ظهر بالحلقة 14 من مسلسل خمسة ونص الدور الذي يلعبه الممثل معتصم...

بعد السخرية.. دعوى ضد محمد رمضان بسبب "زلزال" بعد السخرية.. دعوى ضد محمد رمضان بسبب "زلزال" 2019-05-21 | 08:55:39

ذكرت بعض التقارير الصحفية انه قد تم تقديم شكوى رسمية لمجلس النواب المصري ضد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دهس شاب حورة النقب دورية شرطة توثيق حادث دراجة هوائية اصابة فتى سيارة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى شفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة رهط . الشيخ جامع ابو يوسف الحركة الاسلامية الشق الشمالي رهط اطلاق سراحسلمان ابو مديغم رهط اعتداء ضرب كنيون بئر السبع حراس الاقصى القدس حصار البلدة القديمة الشرطة كفر مندا مظاهرة لجنة شعبية القدس الاقصى مشاركة اهالي القرية عيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون فراس مغربي شفاعمرو ابناء سخنين اتحاد اللاعب هبوعيل حيفا انضمام فريق مفاوضات القاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار نزيه خطيب جيب سيارة احتراق اضرام النار شيكات حوالات الشرطة تحقق وفاة شاب فحماوي داعش سوريا خليل صالح السيد قصف امريكي معاصر الزيتون اقبال واسع وادي عارة مزراع زيت شعرة الرسول الكريم محمد مسجد الجزار عكا مدينة البلدة احياء ليلة القدر اعتداء على مربية ثانوية عرعرة طالب اضراب اغلاق ادارة مدرسة استنكار احتجاج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com