هل, تعمدت, إليسا, عدم, تهنئة, ماغي, بسبب, نوال, الزغبي, ؟,

بعدما كشفت عن رأيها ببعض الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان وهنأت عدد من الممثلات اللبنانيات بأعمالهن، وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“أرفع القبعة لـ 3 سيدات لبنانيات لأدائهن الرائع، وهنّ: “​​نادين نسيب نجيم​​، ​​سيرين عبد النور​​، ​​كارين رزق الله​​”.. فخورة بكنّ”.تساءل العديد من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي لما لم تذكر ​إليسا​ إسم الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ التي يعرض لها في رمضان مسلسل “بروفا” ضمن أسماء الممثلات اللبنانيات، واشار هؤلاء الى ان ما دفع إليسا لعدم ذكر بو غصن يعود لسببين أولهما أن الفنانة نوال الزغبي هي التي غنت “تتر” مسلسل “بروفا”، فهل بالفعل تعمدت إليسا عدم ذكر ماغي بو غصن بسبب نوال الزغبي؟ أو لسبب ثان وهو أن إليسا تدعم مسلسلات قناة الـMTV التي يطل من خلالها “نادين نسيب نجيم، كارين رزق الله وسيرين عبد النور” نظراً للعلاقة الجيدة التي تربطها بالقناة، بينما مسلسل “بروفا” يعرض على قناة الـLBCI.