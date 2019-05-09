بند, سري, يعجل, بإقالة, فالفيردي,

يعيش برشلونة لحظات صعبة، بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول، بالهزيمة (4-0) في الإياب على ملعب أنفيلد.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه رغم تجديد عقد المدير الفني، إرنستو فالفيردي، لموسم آخر حتى عام 2020، بالإضافة إلى موسم اختياري، في فبراير/شباط الماضي، فإن الإقصاء من دوري الأبطال جعل الإدارة تفكر في وضع المدرب.وأضافت أن هناك بندًا يسمح لأحد الطرفين بفسخ التعاقد، في نهاية أي موسم، سواء الإدارة أو المدرب نفسه.وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال الرحيل المُبكر، سيتم الاتفاق على التسوية، ولن يُعوض فالفيردي عن السنة المتبقية من العقد.وإذا أراد النادي الفسخ، يمكنه اتخاذ القرار دون دفع قيمة العقد بالكامل، وهي الطريقة نفسها التي يمكن لفالفيردي استخدامها، للرحيل إلى أي نادٍ آخر.وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرًا، بأن البارسا اتخذ بالفعل قرار إقالة فالفيردي، حيث يدرس حاليًا عدة أسماء لخلافته، بنهاية الموسم الجاري.