وفد, أمني, مصري, يلتقي, السنوار, فور, وصوله, غزة,

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بحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء برئاسة إندونيسيا التطورات في...
أعلنت سلطة المعابر الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة ملايين البالونات...
أعلنت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، أن عددا من الحرائق اندلعت اليوم في المستوطنات...
قال القيادي في حركة فتح عزام الاحمد ان مصر ابلغته بانها مستمرة في رعاية ملف...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"اقتحمت قوات الشرطة الاسرائيلية مساء السبت المسجد...
قالت المصارد الاسرائيلية إن حركة حماس أطلقت صباح اليوم السبت، 3 صواريخ من شمال...
افادت مصادر فلسطينية :" اصيب 47 مواطنا بجروح مختلفة من قبل قوات الجيش الاسرائيلي...
قالت مصادر فلسطينية أن قوات من الشرطة الاسرائيلية أخلت المسجد الأقصى المبارك من...
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسيران عودة الحروب وحسن...
ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية ان إسرائيل تعهدت بتوسيع مساحة الصيد البحري الى خمسة...