وفد, أمني, مصري, يلتقي, السنوار, فور, وصوله, غزة,

وصل الى قطاع غزة، اليوم الخميس، وفد أمني مصري رفيع المستوى عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وقال مصدر امني بغزة: ان الوفد يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطيني في المخابرات المصرية، حيث توجه الوفد مباشرة للقاء قائد حماس في غزة يحي السنوار.ويصل الوفد، لاستكمال مباحثات التهدئة التي تراعاها مصر والتي نجحت في وقف التصعيد الذي استمر ليومين.وتأتي زيارة الوفد عشية انطلاق مسيرات العودة غدا الجمعة على حدود غزة.