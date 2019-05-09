تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وفد أمني مصري يلتقي السنوار فور وصوله غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 وصل الى قطاع غزة، اليوم الخميس، وفد أمني مصري رفيع المستوى عبر معبر بيت حانون "ايرز".


وقال مصدر امني بغزة: ان الوفد يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطيني في المخابرات المصرية، حيث توجه الوفد مباشرة للقاء قائد حماس في غزة يحي السنوار.

ويصل الوفد، لاستكمال مباحثات التهدئة التي تراعاها مصر والتي نجحت في وقف التصعيد الذي استمر ليومين.

وتأتي زيارة الوفد عشية انطلاق مسيرات العودة غدا الجمعة على حدود غزة.
وفد أمني مصري يلتقي السنوار فور وصوله غزة




كلمات متعلقة

وفد, أمني, مصري, يلتقي, السنوار, فور, وصوله, غزة,

تابعونــا

مجلس الأمن يناقش آخر التطورات بشأن قضية فلسطين مجلس الأمن يناقش آخر التطورات بشأن قضية فلسطين 2019-05-22 | 23:27:53

بحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء برئاسة إندونيسيا التطورات في...

مصادرة ملايين البالونات التي كانت في طريقها لغزة مصادرة ملايين البالونات التي كانت في طريقها لغزة 2019-05-22 | 20:55:50

أعلنت سلطة المعابر الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة ملايين البالونات...

7 حرائق في مستوطنات "الغلاف" بسبب بالونات حارقة 7 حرائق في مستوطنات "الغلاف" بسبب بالونات حارقة 2019-05-22 | 16:49:55

أعلنت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، أن عددا من الحرائق اندلعت اليوم في المستوطنات...

فتح: الجهود المصرية الخاصة بالمصالحة مستمرة فتح: الجهود المصرية الخاصة بالمصالحة مستمرة 2019-05-19 | 20:34:48

قال القيادي في حركة فتح عزام الاحمد ان مصر ابلغته بانها مستمرة في رعاية ملف...

غضب عارم بعد اقتحام المسجد الاقصى واخلاءه من المصلين غضب عارم بعد اقتحام المسجد الاقصى واخلاءه من المصلين 2019-05-19 | 07:00:19

افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"اقتحمت قوات الشرطة الاسرائيلية مساء السبت المسجد...

اسرائيل: حماس اطلقت 3 صواريخ باتجاه البحر اسرائيل: حماس اطلقت 3 صواريخ باتجاه البحر 2019-05-18 | 14:18:47

قالت المصارد الاسرائيلية إن حركة حماس أطلقت صباح اليوم السبت، 3 صواريخ من شمال...

47 إصابة في المظاهرات شرقي قطاع غزة 47 إصابة في المظاهرات شرقي قطاع غزة 2019-05-15 | 17:28:12

افادت مصادر فلسطينية :" اصيب 47 مواطنا بجروح مختلفة من قبل قوات الجيش الاسرائيلي...

اخلاء المسجد الأقصى من المصلين لليوم الثاني اخلاء المسجد الأقصى من المصلين لليوم الثاني 2019-05-13 | 00:01:39

قالت مصادر فلسطينية أن قوات من الشرطة الاسرائيلية أخلت المسجد الأقصى المبارك من...

الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما لليوم الـ40 الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما لليوم الـ40 2019-05-12 | 14:21:16

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسيران عودة الحروب وحسن...

بدء تطبيق بعض بنود التهدئة بين إسرائيل وحماس بدء تطبيق بعض بنود التهدئة بين إسرائيل وحماس 2019-05-11 | 20:27:46

ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية ان إسرائيل تعهدت بتوسيع مساحة الصيد البحري الى خمسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب اصابة اخرين حادث طرق مروع قرب بئر السبع شرطة اسعاف ثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة مسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث شبان . يهاجمون منصة القيادات خلال المهرجان الخطابي الاختتامي مسيرة سخنين مكابي اخاء الناصرة مباراة يلاقي نتسيرت عيليت غدا الجمعة ستاد عيلوط مباراة ديربي مجهولون حرق اطلاق نار بيت سيارة موظفة الطيبة بلدية عكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدسسهل البطوف خنازير قطعان اضرار تأكل المزروعات القمح البطيخ العزير عرابة سخنين البعينة محمود محاجنة قاعة الريف افراح سهرة حناء حسين محاجنة اطلاق نار قتل متعمد لائحة اتهام اعتداء عنصري شاب طرعان ضرب عربي حقير الموت . للعرب تل ابيب محطة وقود قاعة مسجد اسكندر ام الفحم قاعة اعتداء اثم تكسير تحطيم تخريب الشرطة تحقيق أفعى داخل خزانة الكهرباء جت قرية موظف شركة الكهرباء صعقة كهربائية مسيرة الميلاد عيد التقليدية مدينة الناصرة مشاركة واسعة ال 34 كرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة زوج احذرية ماركات مزيفة كفر مندا اعتقال الشرطة مداهمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com