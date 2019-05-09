مصرع, 4, اشخاص, واصابة, اخرين, بحادث, قرب, مودعين,

لقي بهد ظهر اليوم الخميس، 4 اشخاص مصرعهم واصيب 10 اخرين بجراح متوسطة وخطيرة في حادث طرق على شارع 443 قرب مودعين. الشرطة باشرت التحقيق.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :" تلقت الشرطة بلاغ حول حادث طرق ذاتي لحافله ركاب على الطريق 443 قرب مشارف مدينة موديعين.طواقم طبية اعلنت في المكان عن وفاة اربعة ركاب إستقلوا الحافلة.هذا يتم تقديم العلاج الطبي لمصابين اضافيين.قوه من الشرطة متواجدة في المكانويتم فحص ملابسات الحادث.