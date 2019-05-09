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صور- مشاركة واسعة في مسيرة العودة الى قرية خبيزة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نظمت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين مسيرة العودة الـ22 إلى قرية خبيزة المهجرة، اليوم الخميس، بمشاركة الآلاف من فلسطينيي الداخل الذين أكدوا بالذكرى الـ71 للنكبة إصرارهم على حقهم العودة للوطن والقرى المهجرة التي دمرتها العصابات الصهيونية إبان نكبة العام 1948.



وتقدمت المسيرة قيادات الحركات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والنواب العرب ولجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب مشاركة واسعة لعائلات المهجرين في البلاد.


ورفع المشاركون الأعلام والكوفية الفلسطينية وصور القرى المهجرة وشعارات "يوم استقلالهم يوم نكبتنا" وغيرها، كما رددوا هتافات وطنية وأنشدوا الأغاني والأهازيج الشعبية.


 
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، في كلمته في مسيرة ومهرجان العودة الذي أقيم اليوم الخميس على أراضي قرية خبيزة، في منطقة الروحة، إننا لا نحيي ذكرى النكبة، بل نحن نشهر موقفنا بأننا عازمون على محو آثار النكبة بالعودة وتقرير المصير، لشعبنا عامة وفي كافة أماكن تواجده. وقال إن شعبنا سيدوس على الصفقات الأميركية، لأنه صاحب حق في وطنه.
 
لمواجهة العنف
 
وتوقف بركة في مستهل كلمته، عند ما يعانيه مجتمعنا من مظاهر الجريمة والعنف. وقال، نحن في أيام الشهر الفضيل، رمضان المبارك، والصوم هو ليس عن الطعام فقط، بل هو تدريب النفس على الصوم عن الرذيلة والأذى والجريمة. فنحن نريد لمجتمعنا أن يكون معافى، خاليا من أضرار العنف والجريمة، ونريد لأطفالنا وأولادنا أن يكبروا كما يكبر أطفال وأولاد العالم.


وتابع، نحن لسنا شعبنا عنيفا وكل الحديث الذي يجري هنا وهناك، وكأننا مجتمعا متهالكا، لا يتعلق بالحقيقة بشيء، بل نحن مجتمع متطور على الرغم من كل الظروف وسياسة التمييز، فقبل يومين نشرت قائمة الأطباء الأبرز في البلاد، وكانت نسبة الأطباء العرب المبدعين البارزين، أكثر من نسبتنا من بين السكان. أنتم مجتمع شريف ذو كرامة، ولكن هناك فئة ضالة، لربما لا تشكل اكثر من 1% تعيث فسادا، وتحظى بدعم السلطة الحاكمة في هذه البلاد.


وقال بركة، نوابنا في الكنيست يتعرضون للاعتداء من خلال الاستهتار بحصانتهم، بينما عصابات الاجرام والمجرمون يحظون بحصانة من الدولة، هذه الدولة التي ارتكبت جرائم التهجير في العام 1948، هذه الدولة التي شردت شعبا بأكمله وسلبت حقوقه، هذه الدولة التي ارتكبت جريمة قانون القومية، وارتكبت جرائم مصادرة الأرض، هي حامية الجريمة المنظمة في مجتمعنا العربي. ولذلك نحن نحمّل دولة إسرائيل بكل مؤسساتها مسؤولية الانفلات والمس بالأمان والأمن الشخصي لمجتمعنا.


وجدد بركة دعوته للتصدي وتحدي العنف، ومواجهة مرتكبي العنف، فقد يكلفنا هذا ضحايا هنا وهناك في مواجهة عناصر الاجرام؛ ولكن هذه رسالة لهم أيضا، أن يعودوا الى شعبهم، وإلا فإن شعبهم سيواجههم فردا فردا. نحن نعرف أننا لن نخرج سالمين، ولكن علينا ان نقوم بذلك من أجل أولادنا، من أجل مستقبلنا، ولا يمكن أن نسمح لهذه الفئة الضالة أن تعيث بمجتمعنا فسادا.


وقال بركة، نحن في هذه الأيام، أنهينا مشروعا استراتيجيا شارك في اعداده 153 شخصا من المختصين والمهنيين في المجالات المختلفة، وهذا ليس بحثا أكاديميا وليس تشخيصيا وليس تتبعا لأسباب الجريمة، بل هو خطة عمل لمواجهة هذه الظاهرة.
 
في مواجهة الظلم والاضطهاد
 
وحيّا بركة في كلمته، السجين الأمني المحرر أمير مخول المتواجد في المهرجان، واعلن أنه في 16 الشهر الجاري، سيتم اطلاق سراح الشيخ المناضل حامي الأرض والعراقيب، الشيخ صيّاح الطوري، ونحييه من هنا وندعو لاستقباله بما يليق. وفي 27 الشهر الجاري سيتم اطلاق سراح الأخ النائب السابق باسل غطاس، وعلينا ان نستقبله بما يليق. ولكل أبناء شعبنا، نقول، نحن لا نبحث في أسباب ودواعي الاعتقال والسجن، ولكننا نعرف أن كل واحد موجود وراء القضبان، هو موجود بفعل الظلم والاضطهاد والملاحقة التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.
 
شعبنا في غزة والشتات
 
وقال بركة، من خلال هذا الحشد الكبير، نوجه تحية المحبة، والاحتضان والاعتزاز لشعبنا في غزة البطلة المحاصرة، التي تعصى الطغيان والحصار، ونقول لأبناء شعبنا أنتم لن تكونوا وحدكم فكل شعبكم معكم. وقال، إن الاضطهاد والاذلال يطال شعبنا في الضفة، وشعبنا عامة، وآن الأوان لتهب انتفاضة شعبية حقيقية على الاحتلال، هذا هو مطلب كي يفهم صناع مؤامرة "صفقة القرن" أن هناك شعب يحمي رموزه، ويحمي ثوابته ويحمه قدسه، يحمي غزة، يحمي الاستقلال، ويحمي حق العودة. نرسل من هنا رسالة باسم شعبنا كله، إلى البيت الأبيض وكل من يؤيده: اعملوا مئة صفقة بمئة قرن، فكل صفقاتكم تحت أقدامنا سندوسها لأننا أصحاب حق في هذا الوطن.


وقال بركة، إن أميركا هي الطاعون، والطاعون هي أميركا، هذا ما قاله محمود درويش، وأنا اليوم بمناسبة العهد على العودة، أرسل من هنا بتحياتي الى شعبنا في الشتات. وأنا أبن لقرية مهجرة كما تعلمون، وأنا ابن لعائلة تقسم افرادها بين الوطن والمنفى، نقول لمن يتصل بنا لصلة القرابة، ومن يتصلون بنا لصلة الدم، ولصلة الانتماء للشعب الواحد، نقول لهم، هإن ذا الجزء من الشعب الفلسطيني الباقي في وطنه، المرابط عند حقه، يحرس الأرض والبيت، ويحرس الكرمل، ويحرس النقب، ويحرس الجليل ومنطقة الروحة، حتى تعودوا جميعا الى قراكم وبيوتكم سالمين غانمين.


وختم بركة موجها كلامه الى شعبنا الفلسطيني كله، كما قال الشاعر والمعلم توفيق زياد، الذي احتفلنا قبل أيام بذكرى ميلاده الـ 90، يا شعبي يا عود الند يا أغلى من روحي عندي، إنا باقون على العهد. 




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