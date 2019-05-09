هيئة, مسيرات, العودة, تعلن, 15, أيار, إضراب, شامل, وتدعو, للمشاركة, في, إحياء, ذكرى, النكبة,

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة اليوم ان الخامس عشر من أيار الحالي يوم إضراب شامل يعم كل مرافق الحياة، داعيه جماهير شعبنا للالتزام الكامل به، وذلك من أجل توجيه رسائل للاحتلال الاسرائيلي وللمجتمع الدولي في ذكرى النكبة، بأننا لن ننسى ولن نغفر، وسننتزع حقوقنا مهما طال الزمن أو قصر.

ودعت في مؤتمر صحفي اليوم جماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة في الذكرى السنوية الحادية والسبعين لإحياء ذكرى النكبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 في مخيمات العودة الخمس، والتي ستبدأ من بعد الظهر مباشرة حتى الساعة الخامسة مساءً.