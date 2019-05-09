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وزيرة بريطانية سابقة: العالم يعج بالطغاة وإسرائيل ليست استثناء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 شنت وزيرة بريطانية سابقة هجوما على الاحتلال الإسرائلي، وعلى سياسة بلادها تجاه القضية الفلسطينية وموقفها من العدوان الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد 29 فلسطينيا وإصابة المئات.



ونشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالا للوزيرة السابقة سعيدة وارسي وهي أول وزيرة مسلمة في تاريخ بريطانيا وتولت وزارة ترابط المجتمع والعمل الاجتماعي حكومة ديفيد كاميرون واستقالت من منصبها احتجاجا على سياسات الحكومة البريطانية وموقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014.


وتقول وارسي في المقال إن الحكومة البريطانية بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة "تصرفت بنفس الطريقة المخزية التي تصرفت بها في العام 2014 حيث رفضت إدانة قتل الفلسطينيين".


ولفتت إلى أن استقالت في الأصل قبل خمس سنوات بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014 حيث "لم يعد يخفى علي المظهر الكاذب لما يطلق عليه سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط".


وأشارت إلى عملها ضمن "مسؤوليات محددة عن حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة .. ولكن حينما تعلق الأمر بالصراع في غزة، بدا واضحاً أننا كنا نركن القيم التي كنا نعتبرها مقدسة على الرف".


وأضافت: "يعج العالم بالطغاة وبالزعماء المنتخبين، وبالأنظمة الوحشية وبالجيوش الفظيعة التي تنكل بمواطنيها، وإسرائيل ليست استثناء".


وتابعت: "نجد بعض الكلمات التي نعبر بها عن سخطنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بغزة لا نجد حتى الكلمات التي بها نندد بالمذابح اليومية ضد المدنيين، بل نبدأ كل تصريح حكومي بدفاع قوي عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".




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