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القدس: الشرطة تعزز إجراءاته في الجمعة الاولى من رمضان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أعلنت شرطة القدي اليوم الخميس، عن نشر أعداد كبيرة من عناصرها في مدينة القدس بدءًا من صباح اليوم استعدادًا للجمعة الأولى من شهر رمضان.



وبحسب بيان الشرطة، فإنه سيتم نشر القوات في المناطق الشرقية من القدس، وكذلك في أزقة البلدة القديمة.




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