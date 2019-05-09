على, خطى, رهف, القنون.., سعوديتان, هاربتان, تحصلان, على, حق, اللجوء,

أعلنت الشقيقتان السعوديتان مها(28 عاماً) ووفاء السبيعي (25 عاما) واللتان هربتا من المملكة وطلبتا اللجوء في جورجيا الشهر الماضي، أنهما حصلتا على حق اللجوء في بلد ثالث لم تفصحا عنه.وذكرت الشقيقتان عبر تويتر أنهما عازمتان على بدء حياة جديدة بعد أن حصلتا على جوازي سفر من جورجيا.وقالتا إنهما فرتا من القمع الذي عانتا منه من قبل عائلتهما، وقد تتعرضان للموت في حال أجبرتا على العودة إلى المملكة.