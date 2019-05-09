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الأمير هاري وميغان ماركل يختاران إسماً لمولودهما الأول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اختار الدوق والدوقة ساسكس ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​ إسماً لمولودهما الأول بعد الكشف عن وجهه لأول مرّة حيث أطلقا عليه إسم Archie Harrison Mountbatten-Windsor.



وجاء ذلك بعدما كسر الأمير هاري وزوجته التقاليد الملكية البريطانية ليظهرا داخل كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور اليوم ليعرفا العالم على طفلهما بشكل رسمي سوياً وقد حمل الأمير هاري طفله الذي ولد قبل يومين ونصف وأظهر وجهه، وتحدث الأمير عن سعادته التي لا توصف لكونه أصبح أباً، قائلاً: "نحن سعيدون جداً لنحظى بهذه الهدية الصغيرة المليئة بالفرح وأنه سيتسنى لنا أن نمضي الوقت الثمين معه وأن نراقبه يكبر شيئاُ فشيئاً".




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