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أصالة تعلّق على الأزمة السورية من جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة السورية ​أصالة​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورا أكدت فيه أن المشاكل التي يعانيها وطنها لا يساهم بتاتا في إكمال أي نجاح أو فرح.



وقالت أصالة: "حين يكثر الألم من حولنا، وتصبح بلادنا قاسية على نفسها وعلينا، وحين يرتفع صوت الرّصاص ليصبح سيمفونية دمٍ تتصاعد لتخترق مسامعنا رغم بعد المسافة ، حين يصبح المغلوب على أمّره منبوذاً منّ بعض جيرانه وأهله، تصبح الحياة حتّى وإنّ حلت مُرّه، مرارها يجعل أيّ فرح ونجاح منقوص..  سوريا".




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