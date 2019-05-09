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هكذا يسمعك فيسبوك!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يتساءل العديد من المستخدمين عن أسباب ظهور إعلانات لمنتجات تحدثوا عنها أو التقطوا صورا لها في سيناريوهات تصل لحد نظريات المؤامرة في بعض الأحيان.



إلا أن براءة اختراع كانت شركة فيسبوك قد سجلتها سابقا ربما ستكشف عن أحد أسرار الشركات العملاقة في الاستفادة من المستخدم الذي أصبحت بيانته هي السلعة في العديد من الأحيان.


براءة الاختراع الجديدة تعتمد على تحليل الصور التي يلتقطها المستخدم للتعرف على المنتجات التي يستخدمها، بما يجعل الشركة تستغني عن الحاجة لجمع البيانات الخاصة به، إذ أن صوره ستخبرهم بكل شيء يتعلق به.


وستستخدم الآلية الجديدة الذكاء الاصطناعي من خلال تمكنيه تحليل الصور التي تلتقطها وتنشرها عبر حسابك وحتى تلك المحفوظة على جهازك، لمعرفة المنتجات والسلع التي تحتويها من أجل توجيه إعلانات ممولة تتعلق بهذه المنتجات.


كما سيمكن النظام فيسبوك بث الإعلانات التي تستهدفك فيها لأصدقائك أيضا ضمن شريط المنشورات الخاص بك.


وتلاحق فيسبوك فضائح تتعلق بانتهاك الخصوصية حيث تحوطت الشركة بـ 5 مليارات دولار من أجل تسوية تحقيق تجريه هيئة التجارة الأميركية منذ العام الماضي.


وارتفعت أعداد المستخدمين النشطين على الشبكة الأكثر انتشارا لتبلغ 1.56 مليار مستخدم نشط يوميا في الربع الأول من 2019.




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